38’lik Pelin Karahan değişimi hem beğenildi hem eleştirildi! Estetik açıklamasıyla konuşulan Pelin Karahan son halini yayınladı...
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son olarak estetik açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Son halini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan Karahan, sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan 2 çocuk annesi Karahan, karın kaslarıyla da dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın son hali...
29.11.2022 22:21 - Son Güncelleme: 29.11.2022 22:21
2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Kavak Yelleri dizisi ile tanınan ünlü oyuncu, son olarak estetik açıklamasıyla gündeme geldi. Karahan, verdiği bir röportajda "Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" diyerek günlerce konuşuldu.