Sagopa Kajmer'in acı günü! Annesi Serpil Özyavuz kansere yenik düştü! Yıllardır küs olduğu Ceza'dan başsağlığı mesajı...

366.Gün, Sertlik Kanında Var Hayatın, Toz Taneleri, Neyim Var ki şarkılarıyla rap müziğinin sevilen isimlerinden 'Sagopa Kajmer' sahne adıyla tanınan Yunus Özyavuz, acı haberle yıkıldı. Bir süredir akciğer kanserle mücadele ettiği öğrenilen annesi Serpil Özyavuz, hayatını kaybetti. Sagopa Kajmer'i acı gününde yıllardır küs olduğu rapçı Ceza yalnız bırakmadı. Ünlü rapçı Ceza, sosyal medya hesabından Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı diledi.