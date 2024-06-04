Aslıhan Güner 'Kılıç' soyadını bakın kimden almış... 2013'ten günümüze! Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı!

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak gibi tecrübeli isimlerle "Yalan" dizisinin 2. bölümünde de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Melike Karaca karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu Aslıhan Güner'in 2013 yılından beri evli olduğu ortaya çıktı. Meğer Aslıhan Güner'in oyuncu eşini yıllarca ekranda görmüşüz! İşte "Yalan"ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in renkli gözlü eşi ve merak edilen detaylar...