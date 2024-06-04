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Aslıhan Güner 'Kılıç' soyadını bakın kimden almış... 2013'ten günümüze! Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı!

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak gibi tecrübeli isimlerle "Yalan" dizisinin 2. bölümünde de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Melike Karaca karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu Aslıhan Güner'in 2013 yılından beri evli olduğu ortaya çıktı. Meğer Aslıhan Güner'in oyuncu eşini yıllarca ekranda görmüşüz! İşte "Yalan"ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in renkli gözlü eşi ve merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:05
Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! 1

Ünlüler dünyasında her geçen gün başka bir gerçek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! 2

Son olarak Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak'ın bir araya geldiği Yalan dizisinde Melike Karaca karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Güner hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! 3

Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Aslıhan Güner, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu isimle nikah masasına oturmuş.

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