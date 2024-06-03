Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı gündeme bomba gibi düştü: Barzo, dağ ayısı severim

Aslı Bekiroğlu'nun bir dönem cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in Youtube programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hoşlandığı erkek tipini "Seksi oluyor" diyerek açıklayan Aslı Bekiroğlu'nun 'barzo' açıklaması çok konuşuldu.