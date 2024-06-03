Aslı Bekiroğlu'nun bir dönem cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in Youtube programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hoşlandığı erkek tipini "Seksi oluyor" diyerek açıklayan Aslı Bekiroğlu'nun 'barzo' açıklaması çok konuşuldu.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube programına konuk oldu.
Aşk hayatında aradığını bulamayan Bekiroğlu, hoşlandığı erkek tiplerini açıkladı.
Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam 'sus otur' dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.