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Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı gündeme bomba gibi düştü: Barzo, dağ ayısı severim

Aslı Bekiroğlu'nun bir dönem cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in Youtube programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hoşlandığı erkek tipini "Seksi oluyor" diyerek açıklayan Aslı Bekiroğlu'nun 'barzo' açıklaması çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme 03 Haziran 2024, 17:25
Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı gündeme bomba gibi düştü: Barzo, dağ ayısı severim 1

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube programına konuk oldu.

Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı gündeme bomba gibi düştü: Barzo, dağ ayısı severim 2
Cinsel içerikli videosu ifşa olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni video! "Seksi oluyor!"

Aşk hayatında aradığını bulamayan Bekiroğlu, hoşlandığı erkek tiplerini açıkladı.

Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı gündeme bomba gibi düştü: Barzo, dağ ayısı severim 3

Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam 'sus otur' dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.

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