Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ünlüler harekete geçti! Koronavirüs aşısı olan Gülşen, Merve Özbey ve Bengü o anları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ünlü isimler harekete geçti! Koronavirüs aşısı olan Gülşen, Merve Özbey ve Bengü o anları paylaştı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından birçok ünlü isim hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. Gülşen, Merve Özbey ve Bengü ise sosyal medya hesaplarında aşı oldukları anlara ait fotoğrafları ve videoları yayınlayarak takipçilerini bilgilendirdi. İşte ünlü isimlerin o paylaşımları…

09.06.2021 19:46 - Son Güncelleme: 09.06.2021 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





