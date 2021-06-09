Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ünlüler harekete geçti! Koronavirüs aşısı olan Gülşen, Merve Özbey ve Bengü o anları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ünlü isimler harekete geçti! Koronavirüs aşısı olan Gülşen, Merve Özbey ve Bengü o anları paylaştı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından birçok ünlü isim hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. Gülşen, Merve Özbey ve Bengü ise sosyal medya hesaplarında aşı oldukları anlara ait fotoğrafları ve videoları yayınlayarak takipçilerini bilgilendirdi. İşte ünlü isimlerin o paylaşımları…
09.06.2021 19:46
- Son Güncelleme: 09.06.2021 20:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından birçok ünlü isim hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.
Aşı olan Gülşen, Merve Özbey ve Bengü ise o anları sosyal medya hesaplarında yayınlamayı ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı Gülşen, aşı olduğu anlara ait bir videoyu Instagram hesabında şu notla takipçileriyle paylaştı: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum.
Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir"
Geçen şubat ayında anne olan ünlü şarkıcı Merve Özbey de aşı olduğu sırada çekilen bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu ekledi: "Şükür aşı olabildim. Storylerde de söylemiştim ama buradan da paylaşmış olayım.