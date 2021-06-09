Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…
Leyla Bilginel '40 bin kere maşallah' dedi annesini paylaştı! Kim der 69 yaşında… Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan ve ardından Türkiye'ye dönen oyuncu Leyla Bilginel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bilginel, 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin videosunu '40 bin kere maşallah' diyerek takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. İşte Leyla Bilginel'in annesi Ayla Kale…
09.06.2021 20:34
- Son Güncelleme: 09.06.2021 21:21