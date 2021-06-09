Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Leyla Bilginel ise şu ifadeleri kullandı: "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın. Ya kadın çok güzelsin! Ayımsın, güneşimsin sen benim. Dünya güzelim, canım anam. Sen genç kal, sağlıklı ol, sen hep bizimle ol.