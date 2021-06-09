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Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Leyla Bilginel '40 bin kere maşallah' dedi annesini paylaştı! Kim der 69 yaşında… Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan ve ardından Türkiye'ye dönen oyuncu Leyla Bilginel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bilginel, 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin videosunu '40 bin kere maşallah' diyerek takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. İşte Leyla Bilginel'in annesi Ayla Kale…

09.06.2021 20:34 - Son Güncelleme: 09.06.2021 21:21
Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan ve tedavi için Türkiye'ye gele Leyla Bilginel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Şimdilerde yaşamını Türkiye'de sürdüren Bilginel, 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, genç görüntüsü ile dikkat çeken Ayla Kale'ye övgü yağdırdı.

Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Leyla Bilginel ise şu ifadeleri kullandı: "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın. Ya kadın çok güzelsin! Ayımsın, güneşimsin sen benim. Dünya güzelim, canım anam. Sen genç kal, sağlıklı ol, sen hep bizimle ol.

Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Güzelliklerle tamamlan annem. Sağlıklı beslenmenin mucizesi işte annem. Maskem, yüz serumum ve vücut losyonum sayesinde estetikten uzak, doğal gençliğin var olabildiğinin kanıtı annem"

Leyla Bilginel ‘40 bin kere maşallah’ dedi annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı kim der 69 yaşında…

Leyla Bilginel'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin anneleri merak konusu oldu. İşte başta Leyla Bilginel olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…