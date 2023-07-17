Safiye Soyman’ın transparan tarzı görenleri şaşkına çevirdi! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan! “Hiç olmamış maalesef...”

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki eşinden 2 evladı olan Soyman, uzun bir süre önce Faik Öztürk'le aşk yaşamaya başladı.