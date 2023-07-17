Safiye Soyman’ın transparan tarzı görenleri şaşkına çevirdi! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan! “Hiç olmamış maalesef...”
Hayat arkadaşı Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren Safiye Soyman, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Özellikle yakın dostu Seda Sayan'ın fotoğraflarına yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Soyman, bu kez Instagram'da yayınladığı son pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yırtık kot pantolonu ve derin göğüs dekolteli transparan üstüyle kamera karşısına geçen Soyman'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soyman'a ilk yorum ise sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi. İşte o paylaşım...
17.07.2023 14:27 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:27
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki eşinden 2 evladı olan Soyman, uzun bir süre önce Faik Öztürk'le aşk yaşamaya başladı.
Hayat arkadaşı Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren Soyman, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Seda Sayan'ın fotoğraflarına yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Soyman, bu kez Instagram'da yayınladığı son pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Soyman'a ilk yorum ise sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi. Sayan "Çok güzel olmuşsun bacım" derken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyman'ın tarzını beğenmedi.