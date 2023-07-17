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Haberler Magazin Zehra Güneş'in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

Zehra Güneş'in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşlerini görenler ise hayran kaldı. Onlar da en az ablaları kadar ünlü. İşte Zehra Güneş'in özel hayatına dair tüm merak edilenler ve kız kardeşleri.

17.07.2023 14:12 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:12
Zehra Güneş’in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıp tarihi bir başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.

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Zehra Güneş’in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Zehra Güneş’in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Zehra Güneş’in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

Genç sporcunun pozlarına , "Zehra junior", "Ablasının aynısı", "Güzellik genetik", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlar yağdı. İşte başta Zehra Güneş olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Zehra Güneş’in kardeşleri de ünlü çıktı! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası güzelliğiyle dünyanın gözü üzerinde

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