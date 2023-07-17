Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur'un vefatından sonra bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı! "Haddinizi bilin..."
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele veren Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerinin yüreklerini dağladı. Uğur'un yakın arkadaşı olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor salonundan paylaşım yapması ise sosyal medyada tepki çekmişti, Suden "Haddinizi bilin" paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Suden'den ikinci bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar...
17.07.2023 15:02 - Son Güncelleme: 17.07.2023 15:20
Başkan Erdoğan Uğur'un vefat haberine yönelik başsağlığı mesajı paylaşımda bulunurken "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.