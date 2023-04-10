RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Safiye Soyman'ın son haline bakın "20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" Seda Sayan'ın 'kobayı' Safiye son görüntüsüyle...

Safiye Soyman'ın son haline bakın "20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" Seda Sayan'ın 'kobayı' Safiye son görüntüsüyle...

Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Safiye Soyman'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

10.04.2023 10:07 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:07
Safiye Soyman’ın son haline bakın 20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum Seda Sayan’ın ’kobayı’ Safiye son görüntüsüyle...

Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

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Safiye Soyman’ın son haline bakın 20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum Seda Sayan’ın ’kobayı’ Safiye son görüntüsüyle...

Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı.

Safiye Soyman’ın son haline bakın 20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum Seda Sayan’ın ’kobayı’ Safiye son görüntüsüyle...

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."

Safiye Soyman’ın son haline bakın 20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum Seda Sayan’ın ’kobayı’ Safiye son görüntüsüyle...

"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.

Safiye Soyman’ın son haline bakın 20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum Seda Sayan’ın ’kobayı’ Safiye son görüntüsüyle...

Safiye Soyman'ın son haline sosyal medyada hem takipçilerinden hem de ünlülerden yorum yağmıştı.

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