Safiye Soyman'ın oğlundan haber var: "Bana en güzel hediyeyi verdi" MS hastası olan Harun 45 yaşında ama bebek gibi...

"Canım oğlumu yeni yılda görüntülü aradığımda ilk 2023 'e böyle gülerek girdi. Bana en güzel hediyeyi verdi. İş biter bitmez ertesi günü hemen soluğu Bodrum'da aldım. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim, çocuğumun yanına geldim. Oğlum Haruncuğum ömür boyu inşallah hep böyle gülsün, yeni yıl bize hayırlı uğurlu getirir inşallah cümlemizin."

