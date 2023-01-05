Safiye Soyman'ın oğlundan haber var: "Bana en güzel hediyeyi verdi" MS hastası olan Harun 45 yaşında ama bebek gibi...
Safiye Soyman'ın oğlundan haber var; "Bana en güzel hediyeyi verdi" diyerek 2023'e nasıl girdiğini anlatan Safiye Soyman Instagram paylaşımıyla sevindirdi. MS hastası oğlu için canla başla mücadele eden Safiye Soyman 13 yaşında evlendirilmişti... 46 yaşında Ümran adında bir kızı olan Safiye Soyman'ın bir de oğlu var. Ünlü isim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Safiye Soyman'ın "Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim" dediği o haber...
05.01.2023 16:19 - Son Güncelleme: 05.01.2023 16:34
"BANA EN GÜZEL HEDİYEYİ VERDİ"
Safiye Soyman'ın oğlundan haber var! MS hastası olan Harun 45 yaşında ama bebek gibi...
"Canım oğlumu yeni yılda görüntülü aradığımda ilk 2023 'e böyle gülerek girdi. Bana en güzel hediyeyi verdi. İş biter bitmez ertesi günü hemen soluğu Bodrum'da aldım. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim, çocuğumun yanına geldim. Oğlum Haruncuğum ömür boyu inşallah hep böyle gülsün, yeni yıl bize hayırlı uğurlu getirir inşallah cümlemizin."