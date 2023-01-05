Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi ünlü oyuncunun kardeşi çıktı! Görenler şokta hepsi birbirinden ünlü: "Maaile sektördelermiş demek"

"KISKANÇ DEĞİLDİM ASLINDA"

Sözlerine, "Benim üzerimdeki etkisi benim hayatımın iyi gitmesini sağlamış olabilir" diyerek devam eden oyuncu, "Birkaç tane ilişki yaşayınca insan şunu söyleyebiliyor 'Bu adamın bende yarattığı kadını ben seviyorum, benden bir kadın çıkardı dışarı' Kimi zaman bir sevgilim benim çok kıskanç biri olduğuma beni inandırmıştı ama, kıskanç değildim aslında. Biri çok katı demişti, aslında taban tabana zıt şeylerdi bunlar. Yiğit'le birlikte çıkan şey daha sakin, daha aceleci olmayan, sevgi ve şefkatle bir şeyleri ifade eden yanım çıkıyor ortaya ve bu onun etkisi..." cümlelerini kurdu.

