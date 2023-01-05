Nalan'ın yasak aşkı Hayri'nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız'ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri'nin eşi Türkan...
Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, bu sezon dizide daha aktif rol alıyor. Kitaba göre Hayri evli ve çocuklu bir adam . Bu doğrultuda senaryonun nasıl işlenceği merak konusuydu ve beklenen oldu. Camdaki Kız'ın yeni bölümlerde Hayri'nin eşi Türkan kadroya dahil olacak. İzleyicinin karşısına Türkan'ın nasıl çıkarılacağı merak konusu olurken, Türkan karakterine hayat verecek isim de belli oldu. Camdaki Kız'da işler fena halde karışacak. İşte detaylar...
05.01.2023 16:19 - Son Güncelleme: 05.01.2023 16:19
Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakterinin eşi Türkan'a kimin hayat vereceği merak konusuydu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümlerinde Hayri'nin eşi Türkan diziye dahil olacak.