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Haberler Magazin Nalan'ın yasak aşkı Hayri'nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız'ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri'nin eşi Türkan...

Nalan'ın yasak aşkı Hayri'nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız'ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri'nin eşi Türkan...

Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, bu sezon dizide daha aktif rol alıyor. Kitaba göre Hayri evli ve çocuklu bir adam . Bu doğrultuda senaryonun nasıl işlenceği merak konusuydu ve beklenen oldu. Camdaki Kız'ın yeni bölümlerde Hayri'nin eşi Türkan kadroya dahil olacak. İzleyicinin karşısına Türkan'ın nasıl çıkarılacağı merak konusu olurken, Türkan karakterine hayat verecek isim de belli oldu. Camdaki Kız'da işler fena halde karışacak. İşte detaylar...

05.01.2023 16:19 - Son Güncelleme: 05.01.2023 16:19
Nalan’ın yasak aşkı Hayri’nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız’ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri’nin eşi Türkan...

Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakterinin eşi Türkan'a kimin hayat vereceği merak konusuydu.

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Nalan’ın yasak aşkı Hayri’nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız’ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri’nin eşi Türkan...

O isim belli oldu. Camdaki Kız'da hem Feride Hanım'ın vefatı hem de Türkan karakterinin diziye dahil olmasıyla olay karışacak.

Nalan’ın yasak aşkı Hayri’nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız’ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri’nin eşi Türkan...

Kitaba sadık kalınıp kalınmayacağı merak edilirken, diziye katılacağı iddia edilen isimden ilk açıklama geldi ve Türkan karakterinin dizide yer alacağı kesinleşti.

Nalan’ın yasak aşkı Hayri’nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız’ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri’nin eşi Türkan...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümlerinde Hayri'nin eşi Türkan diziye dahil olacak.

Nalan’ın yasak aşkı Hayri’nin eşi Türkan mekana giriş yapıyor! Camdaki Kız’ın yeni ismi ortalığı karıştıracak! Hayri’nin eşi Türkan...

Son bölümlerde yaptığı konuşmalar ile dikkat çeken Hayri'nin eşi Türkan'a Hivda Zizan Alp hayat verecek.

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