14 yaşında genç delikanlı oldu! Demet Şener oğlunu paylaştı! Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! İlk yorumlar Çağla Şıkel ile Pınar Altuğ’dan...
İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu. 2018'de boşanan çiftten Şener, geçen haftalarda kızı İrem'i paylaşarak gündeme geldi. İrem Kutluay güzelliğiyle günlerce adından söz ettirirken Şener'den yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan eski manken, bu kez oğlu Ömer Kutluay'ı paylaştı. 14 yaşında basan Ömer'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Babası İbrahim Kutluay'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Ömer'e Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Petek Dinçöz gibi isimlerden yorum geldi. İşte Demet'in genç delikanlı olan biricik oğlu...
27.03.2023 18:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 18:18
1995 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasında birinci olan Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Eski manken, özellikle basketbolcu İbrahim Kutluay'la yaşadığı aşkla bir dönem sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan eski manken, bu kez oğlu Ömer Kutluay'ı paylaştı. Şener, paylaşımının altına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun Ömer'im. Seni çok çok çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.