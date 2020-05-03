RAMAZAN İMSAKİYE
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Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...

Safiye Soyman'ın kızı olduğunu öğrenenler şoke oldu. 59 yaşındaki Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan ve magazin dünyasının komik çifti olarak tanınan ikiliden Safiye Soyman'ın kızı Ümran herkesi şoke etti. Safiye Soyman'ın kızı şu an 45, oğlu Harun ise 44 yaşında...

03.05.2020 16:11 - Son Güncelleme:
Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler.

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Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...

Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...

ARDA TURAN'IN OĞLU

Hamza Arda

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...
Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! İşte 14 yaşında anne olan Safiye Soyman'ın kızı...

ZAFER ERGİN VE KIZI

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