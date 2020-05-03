Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...
Antikor testi yaptırdığını ifade eden Amerikalı şarkıcı Madonna, test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. 61 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Madonna, corona virüs ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Madonna, "Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve corona virüs havası soluyacağım" dedi.
03.05.2020 16:28
- Son Güncelleme: 03.05.2020 16:40
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