Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

Amerikalı şarkıcı Madonna corona virüs paylaşımıyla şoke etti. Antikor testi yaptırdığını ifade eden Madonna, "Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve corona virüs havası soluyacağım" dedi.