RAMAZAN İMSAKİYE
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Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

Antikor testi yaptırdığını ifade eden Amerikalı şarkıcı Madonna, test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. 61 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Madonna, corona virüs ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Madonna, "Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve corona virüs havası soluyacağım" dedi.

03.05.2020 16:28 - Son Güncelleme: 03.05.2020 16:40
Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

Amerikalı şarkıcı Madonna corona virüs paylaşımıyla şoke etti. Antikor testi yaptırdığını ifade eden Madonna, "Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve corona virüs havası soluyacağım" dedi.

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Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

'Karantina günlükleri, no: 14' adını verdiği bir videoyu paylaşan ve bir daktilo başında otururken görülen Madonna, şu ifadeleri kullandı:

Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

"Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve corona virüs havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur."

Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO),geçtiğimiz hafta yayımladığı bilgilendirme notunda, 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yeni tip corona virüse karşı vücutta antikor bulunmasının, kişileri bu virüse karşı bağışıklık kazandırdığı sonucuna varan herhangi bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...

ANTİKOR TESTİ NEDİR?
Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor.

Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...
Amerikalı şarkıcı Madonna'dan şoke eden corona virüs paylaşımı: Camı açacağım ve...
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