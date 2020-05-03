RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

Hadise'yi aile özlemi sardı. Koronavirüs nedeni ile yurtdışına çıkışlar iptal edilince, şarkıcı Hadise anne ve babasına lokum gönderdi. 2020'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım, magazin gündeminden düşmüyor. Hal böyle olunca takipçileri ünlü çifti mercek altına aldı. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'e çiçekler, babası Hasan Açıkgöz'e ise lokum göndermesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Bunlar hep evlilik çağrışımları' şeklinde yorumlandı. İşte Hadise'nin babası ve annesi...

03.05.2020 15:38 - Son Güncelleme: 03.05.2020 15:40
Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

Hadise, 2 aydır göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ü ayrı kaldıkları karantina günlerinde bir sürprizle sevindirmek istedi. Ünlü şarkıcı, internet üzerinden sipariş vererek annesine orkide ve papatyalar, babasına da çok sevdiği Türk lokumlarından gönderdi.

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Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

Şarkıcı Hadise'nin bu hareketi sosyal medyada, "Hadise evlilik hazırlığında","Bunlar hep evlilik çağrışımları" şeklinde yorumlandı. İşte Hadise'nin babası ve annesi...

Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum
Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

ESRA EROL

Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

ESRA EROLVE ANNESİ

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