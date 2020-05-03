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Hadise evlilik hazırlığında! Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olan Hadise'den anneye çiçek, babaya lokum

Hadise'yi aile özlemi sardı. Koronavirüs nedeni ile yurtdışına çıkışlar iptal edilince, şarkıcı Hadise anne ve babasına lokum gönderdi. 2020'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım, magazin gündeminden düşmüyor. Hal böyle olunca takipçileri ünlü çifti mercek altına aldı. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'e çiçekler, babası Hasan Açıkgöz'e ise lokum göndermesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Bunlar hep evlilik çağrışımları' şeklinde yorumlandı. İşte Hadise'nin babası ve annesi...

03.05.2020 15:38 - Son Güncelleme: 03.05.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





