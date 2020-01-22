Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi! Bu fotoğraf sonrası herkes onu arıyor

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 58 yaşındaki Safiye Soyman, Instagram hesabından öyle bir bir fotoğraf paylaştı ki herkes onu konuşmaya başladı. Safiye Soyman'ın paylaştığı ve çok konuşulan bu fotoğraf yıllar öncesine ait. 14 yaşında anne olan Safiye Soyman, kızı Ümran Akaröz'ün 11 aylıkken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Safiye Soyman tbt fotoğrafına "İşte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düştü. Bu fotoğraf sonrası herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Ve Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 22.01.2020 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





