Alperen Duymaz sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi! Zemheri'nin yakışıklı oyuncusu herkesi şoke etti

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başlayan oyuncu, 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı, ardından da 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz şimdilerde Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırıyor.

İşte Alperen Duymaz başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri...