Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay onu gözlerden uzak tutuyor ama kimsenin gözünden kaçmıyor! İşte Damla Colbay ve annesi...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştı. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay'ın annesi Ayten Colbay ile olan fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı ve görenleri şaşırttı. Damla Colbay'ın özel hayatını kameralardan uzak tuttuğunu göz önüne alırsak, şaşırmak normal. İşte başta Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay olmak üzere ünlülerin anneleri.

02.02.2021 14:34 - Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





