Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'ona kötülük yapmayız' dedi bombayı patlattı! Yasmin Erbil'in yeni mesleği...

"Sonuçta proje ne kadar tık alıyorsa o da kendi içinde bir eliminasyona gidecektir. O yüzden dijitalde de muhakkak tıklanmaya bakılıyor. Dijitalde oynamanın iyi bir tarafı var; oyuncular için bu sefer ulusal kanalda iş yapabiliyorsunuz, iki aynı kanalda oynayamazsınız ama hem burada hem de aynı anda bir kanalda yer alabiliyorsunuz. Dizilerin pat diye bitmesi tabii sinir bozucu. Burada belli bir bölüm üstünden anlaşma oluyor, öyle sabah kalk, dizi yayından kalksın insanı yıpratan bir şey."