Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'ona kötülük yapmayız' dedi bombayı patlattı! Yasmin Erbil'in yeni mesleği...
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'ona kötülük yapmayız' dedi bombayı patlattı! Oyuncu Nergis Kumbasar'ın ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin'in yeni mesleğini açıkladı. Ünlü anne-babanın dezavantaj olduğunu ifade eden Mehmet Ali Erbil'in eski eşi, kızı Yasmin'in yeni mesleği hakkında, "Yeteneği olmasa söyler, başka bir işe yönlendirirdik" dedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in mesleği...
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'ona kötülük yapmayız' dedi bombayı patlattı! Son olarak bir magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden gidiyor. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le olan evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Yasmin'in oyuncu olacağını açıkladı.
Şu sıralar yeni çekilen 'Sihirli Annem' ile dijital platformda yer alan Nergis Kumbasar, fenomen dizinin eski oyuncularının kendilerine teklif gelmediği için yaptıkları eleştirilere katılmadığını belirterek, "Yok ya öyle bir şey, sanmıyorum. Artık dünyada her şeyin yenisi çekiliyor. Çok keyifli bir setimiz var, aile gibi olduk" dedi.
"Sonuçta proje ne kadar tık alıyorsa o da kendi içinde bir eliminasyona gidecektir. O yüzden dijitalde de muhakkak tıklanmaya bakılıyor. Dijitalde oynamanın iyi bir tarafı var; oyuncular için bu sefer ulusal kanalda iş yapabiliyorsunuz, iki aynı kanalda oynayamazsınız ama hem burada hem de aynı anda bir kanalda yer alabiliyorsunuz. Dizilerin pat diye bitmesi tabii sinir bozucu. Burada belli bir bölüm üstünden anlaşma oluyor, öyle sabah kalk, dizi yayından kalksın insanı yıpratan bir şey."
"ONA KÖTÜLÜK YAPMAYIZ"
Nergis Kumbasar, en son 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yer alan kızı Yasmin Erbil'in oyunculuk yapacağını ve bunun için ders aldığını söyleyip, ebeveyni ünlü olma durumunun dezavantaj olduğunu anlattı. Kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullandı.