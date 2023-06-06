Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk lüks arabaya ayakkabısını çıkarıp bindi sosyal medya yıkıldı: "Toz olmasın diye..."

Seda Sayan'ın yakın arkadaşı olarak da bilinen Safiye Soyman estetikleriyle son günlerde gündemden düşmüyordu. Nişantaşı'nda görüntülenen ve doktora pansumana geldiğini söyleyen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" demişti.