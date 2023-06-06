Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk lüks arabaya ayakkabısını çıkarıp bindi sosyal medya yıkıldı: "Toz olmasın diye..."
Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk lüks arabaya ayakkabısını çıkarıp bindi sosyal medya yıkıldı. Galeriye giden Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisindn kahkahaya boğan paylaşım geldi. Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün lüks arabaya binerken ayakkabısını çıkarttığı anları paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede gündem olan ikili herkesi gülümsetirken Faik Öztürk'ün "Araba toz olmasın" naifliği dikkat çekti.
"TOZ OLMASIN DİYE ÇIKARDIM"
Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk lüks arabaya ayakkabısını çıkarıp bindi sosyal medya yıkıldı.
Magazin dünyasının sempatik çiftlerinden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk gündeme bomba gibi düştü.
Seda Sayan'ın yakın arkadaşı olarak da bilinen Safiye Soyman estetikleriyle son günlerde gündemden düşmüyordu. Nişantaşı'nda görüntülenen ve doktora pansumana geldiğini söyleyen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" demişti.
Hayat arkadaşı Faik Öztürk ile bir araba galerisine giden Safiye Soyman Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Faik Öztürk'ün arabaya ayakkabısını çıkarıp binmesi ve "Toz olmasın diye çıkardım" sözü kısa sürede gündem oldu.