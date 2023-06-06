İbrahim Tatlıses'ten aşk açıklaması! 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İmparator kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olmuştu...
İbrahim Tatlıses'ten aşk açıklaması! 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İmparator kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olmuştu son olarak... Sessiz sedasız ayrılan ikilinin arasına Tatlıses'in iddiasına göre ilk eşi Adalet Sara girmişti. Aşk acısı çektiği iddia edilen İbrahim Tatlıses'in, Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdığı bile ileri sürülmüştü. Tatlıses aşk açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.
"AŞK HAYATINI BIRAKTIM"
İbrahim Tatlıses'ten aşk açıklaması! 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İmparator kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olmuştu...
Bir magazin programına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, yeni şarkı yazdığını belirtti. "Yeni bir aşk mı var yoksa?" sorusuna ise Tatlıses, "Aşk hayatını bıraktım" diyerek yanıt verdi.
Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses'in aşk acısı çektiği iddia edilmişti.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İbrahim Tatlıses yeni bir şarkı yazdı. İddiaya göre o şarkı Gülçin Karakaya'ya yazıldı.