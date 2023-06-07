6 çiviyle yaşamaya mahkum olmuştu! 5 ayda 26 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 40'lı yaşlarına döndü! İşte çatur çutur yağ eritme yöntemi
Zerrin Özer'in zayıflama hikayesi hayranlarını büyüledi. Uzun süre tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Özer, yaşadığı zorlu sürecin ardından kilolarıyla baş etmek için kararlı bir adım attı. Özel bir diyet programı ve disiplinli bir yaşam tarzıyla fazla kilolarını geride bıraktı. Özer'in zayıflama sürecinde düzenli egzersiz yapması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi ve profesyonel bir diyetisyen ile çalışması büyük önem taşıdı. Sabır, motivasyon ve kararlılıkla kilo verme hedefine odaklanan Özer, 40'lı yaşlarına dönüşünü sağladı.
Bir dönem yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Zerrin Özer, "Ameliyatı yapan doktor, 'Zerrin Hanım, ben bu işi beceremedim'; 'İsminizin büyüklüğü', 'Heyecanlandım' gibi cümleler kurdu. Böyle bir şey olur mu? Doktorun heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkumum" demişti. Özer, peş peşe geçirdiği bel fıtığı ameliyatlarından sonra yürüme yetisini kaybetmişti. Şimdi ayakta ve sağlıklı olan ünlü şarkıcının o dönem aldığı kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı. İşte çatır çutur yağ eriten o yöntem...
Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Zerrin Özer şimdilerde 65 yaşında. ''Yıllar önce Almanya'da yaşarken havalimanında düşmüştüm.'' diyen Özer o sıkıntılı günleri şöyle anlattı;
Birkaç film çektirdim, 'Biraz sıkışma var' dediler. Sonra üstüne bir daha düştüm. Zaman zaman ağrı yapıyor, zaman zaman geçiyordu. Bir süre sonra-benim çok büyük bir köpeğim var- gece lavaboya kalktım ve ona takılıp bir kez daha, çok kötü bir şekilde düştüm.
Birkaç gün geçti, baktım ağrıya dayanamıyorum, gözyaşlarım durmuyor. Etrafımdakiler 'Durma, hemen hastaneye git' dediler. Aslında en son noktaya gelmeden hastaneye gitmem ben, kendime hiç bakmam. Neyse... Doktora gittik, film çektiler; disk patlamış, sinire yapışmış. Doktor "Hemen ameliyata almamız lazım sizi" dedi. Başka bir doktor da aynısını söyledi. Sonra beni bu duruma sokan o doktor beyefendi geldi.
"Biz bu ameliyatı hep yapıyoruz, ertesi gün kalkıp yürüyorlar, yemek yapıyorlar" falan dedi. Sürekli aspirin aldığım için ameliyat öncesi bırakmam gerekiyordu, bu yüzden bir hafta ameliyata giremedim. Ama böyle bir işkence yok; sürekli ağlıyorum. Sonra ameliyat oldum, çıktım ve kendime geldim. Yürütmek istiyorlar beni fakat çok daha beter bir ağrı saplandı. Sonra doktor geldi yanıma; "Zerrin Hanım size bir şey söyleyeceğim" dedi. "Tabii buyurun" dedim. Doktor, "Zerrin Hanım ben bu işi beceremedim" dedi.
Aslında bana bunu dürüstçe söylediği için kızmadım. "Çok heyecanlandım" dedi, hiç anlatmaya değer görmeyeceğim, bir doktorun söylemeyeceği şeyler söyledi. 'İsminizin büyüklüğü', 'Heyecanlandım' gibi cümleler kurdu. Böyle bir şey olur mu? Ardından "Zerrin Hanım içeride parça kalmış, yarın sizi tekrar ameliyata alacağız" dedi. Neşter kırılmış, onu almak için çok uğraşmış, orada omurilik olduğu için onun altından almaya çalışmış vs...