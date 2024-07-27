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Esra Erol'un yakın arkadaşı Bergüzar Korel'den havuz başı pozları! Mor bikinisi dalgalı sarı saçlarıyla güneşin tadını böyle çıkardı

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Bergüzar Korel, son zamanlarda imaj değişikliğinin ardından bu kez sosyal medyada paylaştığı havuz başı pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun mor bikinisi ve dalgalı sarı saçlarıyla verdiği pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Esra Erol'un yakın arkadaşı Bergüzar Korel'in havuz başı pozları...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 14:41 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 14:52
Esra Erol’un yakın arkadaşı Bergüzar Korel’den havuz başı pozları! Mor bikinisi dalgalı sarı saçlarıyla güneşin tadını böyle çıkardı 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in mor bikinisi ve dalgalı sarı saçlarıyla verdiği pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Esra Erol'un yakın arkadaşı Bergüzar Korel'in havuz başı pozları...

Esra Erol’un yakın arkadaşı Bergüzar Korel’den havuz başı pozları! Mor bikinisi dalgalı sarı saçlarıyla güneşin tadını böyle çıkardı 2

Halit Ergenç ile mutlu evliliğiyle örnek olan Bergüzar Korel, Instagram'da milyonların yakın markajında yer alıyor.

Esra Erol’un yakın arkadaşı Bergüzar Korel’den havuz başı pozları! Mor bikinisi dalgalı sarı saçlarıyla güneşin tadını böyle çıkardı 3

En son yaptırdığı imaj değişikliğiyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, bir süre magazin manşetlerinden inmemişti.

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