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3 beyazı yasaklayan Canan Karatay'ın büyük aşkı! 'Yanındayken bile özlüyorum' dediği eşi bakın kim çıktı

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. 79 yaşındaki Karatay'ın "Yanındayken bile özlüyorum" dediği eşi yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. İşte Canan Karatay'ın büyük aşkı 1979 yılında evlendiği eşi...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 15:58 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 16:01
3 beyazı yasaklayan Canan Karatay’ın büyük aşkı! ’Yanındayken bile özlüyorum’ dediği eşi bakın kim çıktı 1

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. 79 yaşındaki Karatay'ın "Yanındayken bile özlüyorum" dediği eşi yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. İşte Canan Karatay'ın büyük aşkı 1979 yılında evlendiği eşi...

3 beyazı yasaklayan Canan Karatay’ın büyük aşkı! ’Yanındayken bile özlüyorum’ dediği eşi bakın kim çıktı 2

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve Instagram'da 815 bin takipçisi olan Canan Karatay son olarak özel yaşamıyla merak konusu oldu.

3 beyazı yasaklayan Canan Karatay’ın büyük aşkı! ’Yanındayken bile özlüyorum’ dediği eşi bakın kim çıktı 3

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı ezber bozan açıklamalarla Türkiye'nin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

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