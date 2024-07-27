3 beyazı yasaklayan Canan Karatay'ın büyük aşkı! 'Yanındayken bile özlüyorum' dediği eşi bakın kim çıktı

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. 79 yaşındaki Karatay'ın "Yanındayken bile özlüyorum" dediği eşi yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. İşte Canan Karatay'ın büyük aşkı 1979 yılında evlendiği eşi...

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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve Instagram'da 815 bin takipçisi olan Canan Karatay son olarak özel yaşamıyla merak konusu oldu.