Safiye Soyman'ın 48 yaşındaki kızı Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti... Sosyal medya: "Ne kadar güzelmiş"
Safiye Soyman'ın 48 yaşındaki kızı Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti... Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızına, "Ne kadar güzelmiş" yorumları yapılıyor. Yüzüne küçük botokslar yaptırdığını itiraf eden 62 yaşındaki Safiye Soyman estetik operasyonu hakkında bilgi verdi. Yalnızca boyun ve gıdısını gerdirdiğini belirten Safiye Soyman'ın kızı ve oğlunu görenler şaşkına döndü. Daha önce bir röportajında 13 yaşında zorla evlendirildiğini açıklayan Safiye Soyman'ın iki de torunu olduğunu öğrenenler ise ikinci şoku yaşıyor. İşte Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz ve kızı Ümran Erler...
08.06.2023 09:58 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:04
Safiye Soyman'ın 48 yaşındaki kızı Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti... Safiye Soyman'ın kızını gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne kadar güzelmiş" yorumları yapıyor.
'Ahiretliğim' dediği Seda Sayan'ın istediği üzerine estetik yaptıran Safiye Soyman son hali ile dikkat çekmişti.