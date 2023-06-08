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Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu'yla...

Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu'yla...

Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil olan şarkıcı Alya son günlerin en çok merak edilen ismi. Hayri'nin sonunu getiren kadını canlandıran karakteri canlandıran şarkıcı Alya hakkında araştırma yapanlar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bakın neden. İşte detaylar...

08.06.2023 10:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:18
Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu’yla...

Final sezonu yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna şarkıcı Alya dahil olmuştu.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu’yla...

Alya dizide Hayri karakterinin de sonunu getirecek olan Laz Kızı karakterine hayat veriyor.

Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu’yla...

Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Alya'nın eski halini ve katıldığı yarışmayı görenler şaştı kaldı.

Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu’yla...

Meğer Alya'nın da yolu O Ses Türkiye ve Rising Star'dan geçmiş.

Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya çıka çıka bakın kim çıktı siz bir de böyle görün! Adeta evrim geçirmiş meğer Feyyaz Şerifoğlu’yla...

Tıpkı dizideki rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu gibi.

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