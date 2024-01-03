Safiye Soyman sahneden iner inmez ona koştu "Allah dualarımı kabul etti koştum geldim" Oğlu Harun Akaröz'ün son hali...

Kariyeri kadar Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sıkı dostu Seda Sayan'a yaptığı yorumlarla da adından söz ettiren Safiye Soyman, son olarak yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'la gündeme geldi. Oğlunun son halini yayınlayan Soyman, kısa sürede gündem oldu. İşte Safiye Soyman'ın o paylaşımı...