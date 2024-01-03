Safiye Soyman sahneden iner inmez ona koştu "Allah dualarımı kabul etti koştum geldim" Oğlu Harun Akaröz'ün son hali...

Kariyeri kadar Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sıkı dostu Seda Sayan'a yaptığı yorumlarla da adından söz ettiren Safiye Soyman, son olarak yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'la gündeme geldi. Oğlunun son halini yayınlayan Soyman, kısa sürede gündem oldu. İşte Safiye Soyman'ın o paylaşımı...
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında.
Keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı var.
'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın oğlu Harun'la ilgili sevindiren bir gelişme aktarmıştı geçtiğimiz aylarda.