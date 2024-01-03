İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş...

Son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde başrol oynayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile barışınca gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu'nın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun, Fenerbahçeli eski futbolcunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın İsmail Hacıoğlu hangi yıldız futbolcunun oğluymuş...