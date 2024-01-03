İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş...

Son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde başrol oynayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile barışınca gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu'nın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun, Fenerbahçeli eski futbolcunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın İsmail Hacıoğlu hangi yıldız futbolcunun oğluymuş...
Son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu. İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bulamadı. Bir süredir yalnız olan ünlü isim, eski eşiyle barıştı.
Anlaşmalı boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile barışınca gündem olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.