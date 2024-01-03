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20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün’ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Toplamda 49 kiloya veda eden Halil Ergün açıkladı

20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün'ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün, 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo vermişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve tığ gibi olan ünlü oyuncunun mide ameliyatı olduğu öne sürülmüştü. Ergün'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İşte obezite ameliyatı iddiaları hakkında konuşan Halil Ergün'ün o açıklaması...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 11:11 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:11
20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün’ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Toplamda 49 kiloya veda eden Halil Ergün açıkladı 1

Halil Ergün, kadrosunda Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazındı.

20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün’ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Toplamda 49 kiloya veda eden Halil Ergün açıkladı 2

Halil Ergün son dönemde adeta eridi. 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo veren Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düştü.

20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün’ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Toplamda 49 kiloya veda eden Halil Ergün açıkladı 3

Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu.

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