20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün’ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Toplamda 49 kiloya veda eden Halil Ergün açıkladı

20 günde 11 kilo vermişti! Tığ gibi olan Halil Ergün'ün zayıflama sırrı ortaya çıktı! Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün, 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo vermişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve tığ gibi olan ünlü oyuncunun mide ameliyatı olduğu öne sürülmüştü. Ergün'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İşte obezite ameliyatı iddiaları hakkında konuşan Halil Ergün'ün o açıklaması...