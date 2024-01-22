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Bir dönem neredeyse her yerdeydi sonra ortadan kayboldu! Esra Ceyhan son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor! Yıllar sonra...

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile Atv ekranlarında uzun soluklu yayın hayatı yaşayan ve her daim zirvede kalan başarılı sunucu Esra Ceyhan sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. 54 yaşındaki Esra Ceyhan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sunucu Esra Ceyhan, kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürdürüyor. Aldığı kiloların da etkisiyle değişen Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 14:38 Güncelleme 22 Ocak 2024, 14:38
Bir dönem neredeyse her yerdeydi sonra ortadan kayboldu! Esra Ceyhan son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor! Yıllar sonra... 1

Bir dönemin klasiği haline gelen ve Atv ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programını sunan 51 yaşındaki Esra Ceyhan, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor.

Bir dönem neredeyse her yerdeydi sonra ortadan kayboldu! Esra Ceyhan son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor! Yıllar sonra... 2

Başta güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Esra Ceyhan olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Bir dönem neredeyse her yerdeydi sonra ortadan kayboldu! Esra Ceyhan son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor! Yıllar sonra... 3

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