Safiye Soyman kızı Ümran'ın yaş gününü 'beraber büyüdük' notuyla kutladı 'kızınız çok güzelmiş' yorumları yağdı! 14 yaşında anne olmuştu...
Safiye Soyman kızı Ümran'ın yaş gününü 'beraber büyüdük' notuyla kutladı, o fotoğraflara, 'kızınız çok güzelmiş' yorumları yağdı! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmiş ve 14 yaşında anne olmuştu Safiye Soyman... 62 yaşındaki Safiye Soyman'ın bir kızı bir oğlu iki de torunu olduğunu yeni öğrenenler şaşıp kalıyor.
14.06.2023 16:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 16:57
Safiye Soyman kızı Ümran'ın yaş gününü 'beraber büyüdük' notuyla kutladı 'kızınız çok güzelmiş' yorumları yağdı! 14 yaşında anne olmuştu ünlü isim...
'Ahiretliğim' dediği Seda Sayan'ın istediği üzerine estetik yaptıran Safiye Soyman son hali ile dikkat çekmişti.
14 yaşında anne olan Safiye Soyman, kızı Ümran Erler'in yeni yaşını Instagram'da yayınladığı mesajla kutladı.