MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı! "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da..." Acun'la peş peşe açıkladı Demet Akalın devreye girdi

'ACUN BENİ İSTEMEDİ'

Akıbetinin belli olmadığı iddia edilen Somer Şef'in MasterChef'te jüri olarak istenmediği de ileri sürüldü.

Konuyla ilgili ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Somer şef Avustralya'da biliyorsunuz. Yazın şeflerimizde bir ay da olsun ara verebilmek adına çekimleri öne çekmek zorundayız. Yaz sıcağında yani bütün yaz şeflerimin çalışmasını istemiyorum. O izni verebilmek için de çekimleri önce çekmek zorunda kaldık. O sırada Somer şef Avustralya'da olduğu için sadece ilk bölümde yer almıyor. Sonrasında tabi ki dönecek. Somer şefimizi özledik" dedi.