MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı! "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da..." Acun'la peş peşe açıkladı Demet Akalın devreye girdi
MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı geldi. MasterChef Türkiye 14 Haziran'da başlıyor. MasterChef All Star kadrosu belli olurken jüri üyelerinin 2 kişi olması dikkatlerden kaçmadı. Jüride Mehmet Şef ve Danilo Şef yerini aldı ancak Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'taki lüks restoranıyla ilgili yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Hapsi istenen Somer Sivrioğlu'nun Masterchef yeni sezonda yer alıp almayacağı merak edilirken ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan ikinci açıklama ise ünlü şeften geldi.
"TÜM GÜN, AY, YIL ÇALIŞSAN DA..."
MasterChef'te 'olmayacak' denilen Somer Sivrioğlu'ndan 'evimdeyim' paylaşımı! Acun'la peş peşe açıklama geldi, Demet Akalın yine devrede!
Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.
'ACUN BENİ İSTEMEDİ'
Akıbetinin belli olmadığı iddia edilen Somer Şef'in MasterChef'te jüri olarak istenmediği de ileri sürüldü.
Konuyla ilgili ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Somer şef Avustralya'da biliyorsunuz. Yazın şeflerimizde bir ay da olsun ara verebilmek adına çekimleri öne çekmek zorundayız. Yaz sıcağında yani bütün yaz şeflerimin çalışmasını istemiyorum. O izni verebilmek için de çekimleri önce çekmek zorunda kaldık. O sırada Somer şef Avustralya'da olduğu için sadece ilk bölümde yer almıyor. Sonrasında tabi ki dönecek. Somer şefimizi özledik" dedi.
Ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Somer Sivrioğlu Masterchef'te yer alacağını, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor." notuyla duyurdu.