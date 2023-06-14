Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'nin Kızılcık Şerbeti itirafı olay! "Snop imajı ve dublajlı sesiyle..." Aliye Uzunatağan'dan öyle bir yanıt geldi ki...
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'nin Kızılcık Şerbeti itirafı olay! Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan sessiz kalmadıi öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya karıştı. Nebahat Çehre ile Aliye Uzunatağan hayranları adeta birbirine girdi. İşte Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteri ile hafızalara kazınan 79 yaşındaki Nebahat Çehre'nin itirafı ve 71 yaşındaki Aliye Uzunatağan'dan gelen göndermeli yanıt...
14.06.2023 16:11 - Son Güncelleme: 14.06.2023 16:11
"SNOP İMAJI VE DUBLAJLI SESİYLE..."
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'nin Kızılcık Şerbeti itirafı olay! Aliye Uzunatağan'dan öyle bir yanıt geldi ki... Ortalık birbirine girdi.
"Kızılcık Şerbeti'ndeki anneanne (Sönmez) karakteri için bana teklif gelmişti ama o karaktere ben uygun değildim, kabul etmedim" diyen Nebahat Çehre sosyal medyada yeni bir tatrışmanın fitilini ateşledi.
Aliye Uzunatağan hayranları harekete geçti, ünlü oyuncu ise yapılan yorumları sosyal medya hesabından paylaşarak Çehre'ye göndermede bulundu.
Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Aydemir Akbaş,"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikâh masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklaması yapmıştı.