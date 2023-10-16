4 ay önce boşanan Nursel Ergin'den tepki! 'İstenmeyen gelin' Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı

Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde 'İstenmeyen gelin' tartışması çok konuşuldu. Duruma Nursel Ergin de dahil olunca gündem oldu.
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmaya yeni dahil olan Cansu Hanım ve Ceren Hanım arasında ikinci evlilik tartışması çıktı. Tartışmanın fitilini ise Tuğba Hanım ateşledi.
Tuğba Hanım söze ''Kayınvalidesi dün ne demiş biliyor musun, 'Biz Ceren'i istemiyorduk' İstenmeyen gelinmiş Ceren. Hatta isteme bile olmamış'' diyerek başladı.