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4 ay önce boşanan Nursel Ergin'den tepki! 'İstenmeyen gelin' Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin, programda 'İstenmeyen gelin' tartışmasının arasında kaldı. İkinci evliliğini yapan Ceren Hanım'ın hikayesi izleyicileri ve diğer yarışmacıları çok şaşırtırken, Cansu Hanım'ın 'ikinci evliliğini yapmışsın zaten öncelikle bir eş bulduğuna bence şükret' demesi tartışmayı git gide alevlendirdi. O sırada Nursel Ergin de duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, söze girmeden de edemedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:58 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:58
4 ay önce boşanan Nursel Ergin’den tepki! ’İstenmeyen gelin’ Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı 1

Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde 'İstenmeyen gelin' tartışması çok konuşuldu. Duruma Nursel Ergin de dahil olunca gündem oldu.

4 ay önce boşanan Nursel Ergin’den tepki! ’İstenmeyen gelin’ Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı 2

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmaya yeni dahil olan Cansu Hanım ve Ceren Hanım arasında ikinci evlilik tartışması çıktı. Tartışmanın fitilini ise Tuğba Hanım ateşledi.

4 ay önce boşanan Nursel Ergin’den tepki! ’İstenmeyen gelin’ Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı 3

Tuğba Hanım söze ''Kayınvalidesi dün ne demiş biliyor musun, 'Biz Ceren'i istemiyorduk' İstenmeyen gelinmiş Ceren. Hatta isteme bile olmamış'' diyerek başladı.

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