4 ay önce boşanan Nursel Ergin'den tepki! 'İstenmeyen gelin' Programda ortalık karıştı İkinci evlilik kavgası çıktı Nursel Ergin dayanamadı

1 Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde 'İstenmeyen gelin' tartışması çok konuşuldu. Duruma Nursel Ergin de dahil olunca gündem oldu.

2 Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmaya yeni dahil olan Cansu Hanım ve Ceren Hanım arasında ikinci evlilik tartışması çıktı. Tartışmanın fitilini ise Tuğba Hanım ateşledi.