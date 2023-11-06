Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan'ı sokakta bıraktı! Ailesi Gülseren Ceylan'ı tek kalemde sildi reddetti

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Geride ise pek çok tartışma bırakarak. Kendinden 40 yaş büyük Erbil ile aşk yaşayan Ceylan'ın ailesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı.
66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Erbil, küçük sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmişti.
Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" demişti. Kendisinden 40 yaş küçük Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailesinin istemediği iddia edilmişti.
"EV İSTEDİĞİM YALAN!"
26 yaşındaki güzel, "sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı" iddiasına cevap vermişti.
Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok.