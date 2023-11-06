Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan'ı sokakta bıraktı! Ailesi Gülseren Ceylan'ı tek kalemde sildi reddetti

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Geride ise pek çok tartışma bırakarak. Kendinden 40 yaş büyük Erbil ile aşk yaşayan Ceylan'ın ailesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı.