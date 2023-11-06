Hadise’nin süper minili kalça dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Hatice’nin yorumu dikkat çekti: Hadise’yi severim ama...

İddialı tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sahne kostümü ve kalça dansıyla konuşuldu. Süper mini elbisesi ile konser veren Hadise'nin sahnede kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Hadise'nin iddialı dansı tepki çekerken şarkıcı Hatice'nin yorumu çok konuşuldu. İşte Hadise'nin dansı ve Hatice'nin yorumu...
Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle kısa bir süre evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerlerle yaşadığı aşkla çok konuşulan Hadise, bu kez sahne kostümü ve dansıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcının süper mini sahne kostümüyle kalça dansı yaptığı anlar, sosyal medyaya düşerek gündem oldu.