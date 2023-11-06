Hadise’nin süper minili kalça dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Hatice’nin yorumu dikkat çekti: Hadise’yi severim ama...

İddialı tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sahne kostümü ve kalça dansıyla konuşuldu. Süper mini elbisesi ile konser veren Hadise'nin sahnede kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Hadise'nin iddialı dansı tepki çekerken şarkıcı Hatice'nin yorumu çok konuşuldu. İşte Hadise'nin dansı ve Hatice'nin yorumu...