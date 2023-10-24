Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın siz bir de kardeşi Ezgi'yi görün! Ezgi Yağız Özge Yağız'ı solladı geçti

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 26 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veren Yağız hakkında araştırma yapanlar Yağız'ın ablasını görünce hayran kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.