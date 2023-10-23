Eski 'Kedicik' Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Bakın neden dans ediyorlarmış...

Adnan Oktar Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından istismar edilerek zorla alıkonulan eski "kedicik" Ceylan Özgül, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuvalette parmakla cinsel istismar skandalının ardından Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp neden dans ettiklerini anlattı. İşte hayrete düşürecek o itiraflar...