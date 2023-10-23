Adnan Oktar Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından istismar edilerek zorla alıkonulan eski "kedicik" Ceylan Özgül, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuvalette parmakla cinsel istismar skandalının ardından Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp neden dans ettiklerini anlattı. İşte hayrete düşürecek o itiraflar...
Adnan Oktar ve suç örgütünün kirli yapısına ilişkin detaylar tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmaya devam ediyor.
KEDİCİKLERE YAPILAN ZULÜMLER KAN DONDURDU
Kendilerine tahsis edilen villalarda yaşayanlar, ailelerinden adeta koparıldı. Soruşturma derinleşip örgüte kelepçe vurulunca kedicikler yaşadıkları süreçleri anlatmaya başladı.
Böylelikle Adnan Oktar'ın zulmü bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bir belgesel programında açıklama yapan eski kediciğin açıklamaları adeta gündeme oturmuştu. İşte o açıklamalardan bazıları: