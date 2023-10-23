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Eski 'Kedicik' Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın tüm pisliğini ortaya döktü! Bakın neden dans ediyorlarmış...

Adnan Oktar Örgütü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından istismar edilerek zorla alıkonulan eski "kedicik" Ceylan Özgül, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuvalette parmakla cinsel istismar skandalının ardından Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp neden dans ettiklerini anlattı. İşte hayrete düşürecek o itiraflar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 18:13 Güncelleme 23 Ekim 2023, 19:13
Eski ’Kedicik’ Ceylan Özgül Adnan Oktar’ın tüm pisliğini ortaya döktü! Bakın neden dans ediyorlarmış... 1

Adnan Oktar ve suç örgütünün kirli yapısına ilişkin detaylar tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eski ’Kedicik’ Ceylan Özgül Adnan Oktar’ın tüm pisliğini ortaya döktü! Bakın neden dans ediyorlarmış... 2

KEDİCİKLERE YAPILAN ZULÜMLER KAN DONDURDU
Kendilerine tahsis edilen villalarda yaşayanlar, ailelerinden adeta koparıldı. Soruşturma derinleşip örgüte kelepçe vurulunca kedicikler yaşadıkları süreçleri anlatmaya başladı.

Eski ’Kedicik’ Ceylan Özgül Adnan Oktar’ın tüm pisliğini ortaya döktü! Bakın neden dans ediyorlarmış... 3

Böylelikle Adnan Oktar'ın zulmü bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bir belgesel programında açıklama yapan eski kediciğin açıklamaları adeta gündeme oturmuştu. İşte o açıklamalardan bazıları:

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