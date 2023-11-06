Bot kazasında yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk paylaşım! Eşi Ali Sabancı da ilk kez görüntülendi son hali ise...

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da, estetik ameliyat için ABD'ye gitmişti. Sabancı çiftinden yeni haberler var. Kaza sonrası Ali Sabancı ilk kez görüntülenirken, Vuslat Doğan Sabancı'dan da ilk paylaşım geldi. İşte haberin detayları.