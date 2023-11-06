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Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman'dan itiraf "Bedenim acıdan titriyor" Olayların adamı Can Yaman..

Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini bir süredir Çizme'de sürdürüyor. Özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde, bir hayranının telefonunu alıp fırlattığı göründüler magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Yaman, son dönemde hayranlarına karşı bazı davranışlarının tepki çekmesi üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:23 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:33
Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman’dan itiraf Bedenim acıdan titriyor Olayların adamı Can Yaman.. 1

Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan ve iki yıldır İtalya'da yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranının cep telefonunu alıp yere fırlatmıştı.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman’dan itiraf Bedenim acıdan titriyor Olayların adamı Can Yaman.. 2

Yaman konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman’dan itiraf Bedenim acıdan titriyor Olayların adamı Can Yaman.. 3

İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak 'Viola' adlı dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, Instagram hesabından dizinin tanıtımını yayınladı.

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