Şafak Sezer'in son halini görenler inanamadı "Ne olmuş bu adama?" Estetiğin dozunu fazla kaçıran Şafak Sezer...

Önce geçirdiği sinir krizi sonrası ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören ardından bir de kalp rahatsızlığı geçiren Şafak Sezer zor günleri geride bıraktı. Şimdilerde Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerle birlikte film çeken Şafak Sezer son haliyle kameralara karşısına çıktı. Sezer'in son hali görenleri de şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...
Sağlık açısından zor günler geçiren Şafak Sezer, zor günlerin ardından setlere geri dönmüştü. Sezer'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Uzunca bir süre setler uzak kalmıştı Şafak Sezer.
53 yaşındaki oyuncunun sinir krizi geçirdiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sonrasında özel bir hastanede tedavi gören Sezer, neler yaşadığını şu sözlerle anlatmıştı: