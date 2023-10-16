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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yasak aşk ifşasının ardından ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la yakalanmıştı

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İkilinin birlikte yakalanmasıyla yasak aşk da ifşa oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan geldi. Serpil Tosun iddiaları doğrularken Kenan Tosun'un Seyhan'ın evine taşındığı öne sürüldü. Tüm bunların ardından Kenan Tosun ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:18 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:35
Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yasak aşk ifşasının ardından ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la yakalanmıştı 1

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı.

Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yasak aşk ifşasının ardından ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la yakalanmıştı 2

Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yasak aşk ifşasının ardından ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la yakalanmıştı 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan geldi.

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