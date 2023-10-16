Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yasak aşk ifşasının ardından ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la yakalanmıştı

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İkilinin birlikte yakalanmasıyla yasak aşk da ifşa oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan geldi. Serpil Tosun iddiaları doğrularken Kenan Tosun'un Seyhan'ın evine taşındığı öne sürüldü. Tüm bunların ardından Kenan Tosun ilk kez konuştu. İşte detaylar...