Buse Varol'dan itiraf "En kötüsü de sonradan gelen pişmanlık" Alişan'la 2018 yılına dünyaevine girmişti meğer...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol'dan gelen itiraf herkesi şaşırttı.