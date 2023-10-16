Şafak Sezer'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Ne olmuş bu adama?" Estetiğin dozunu fazla kaçıran Şafak Sezer...

Önce geçirdiği sinir krizi sonrası ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören ardından bir de kalp rahatsızlığı geçiren Şafak Sezer zor günleri geride bıraktı. Şimdilerde Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerle birlikte film çeken Şafak Sezer son haliyle kameralara karşısına çıktı. Sezer'in son hali görenleri de şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...