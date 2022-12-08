Harry ve Meghan belgeseli yayınlandı yayınlanır yayınlanmaz foyalar ortaya çıkmaya başladı! Sahte görüntüler ve açıklamalar...

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm haklarından feragat ederek, Amerika'da yeni bir hayat kuran Prens Harry ile Meghan Markle'ın, tüm dünya tarafından merakla beklenen belgeselleri 'Harry and Meghan' yayınlandı. İlk tepkilerin nasıl olacağı merak edilirken, belgeselin fragmanlarında kullanılan bazı görüntülerin Harry ve Meghan'la alakalı olmadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen belgesele dair tüm detaylar...