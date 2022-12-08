Harry ve Meghan belgeseli yayınlandı yayınlanır yayınlanmaz foyalar ortaya çıkmaya başladı! Sahte görüntüler ve açıklamalar...
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'ye yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgeselin ilk 3 bölümü yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da pek çok sahte görüntü ve söylem kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca çiftin Kraliyet hakkında açıklamaları şimdiden ses getirirken, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar da belgesel de yer alıyor. İşte detaylar...
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm haklarından feragat ederek, Amerika'da yeni bir hayat kuran Prens Harry ile Meghan Markle'ın, tüm dünya tarafından merakla beklenen belgeselleri 'Harry and Meghan' yayınlandı. İlk tepkilerin nasıl olacağı merak edilirken, belgeselin fragmanlarında kullanılan bazı görüntülerin Harry ve Meghan'la alakalı olmadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen belgesele dair tüm detaylar...
Merak edilen 'Harry and Meghan' belgeselinin ilk üç bölümü yayınlandı. Çiftin daha önce görülmemiş birçok fotoğrafının yanı sıra Prens Harry'nin belgeseldeki, "Kapalı kapılar ardında olanları kimse görmüyor. Ailemi korumak için elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım" cümlesi gündeme bomba gibi düştü.
Kraliyet'ten ayrıldıkları günden beri çeşitli iş birlikleri yapan, hayır kurumu kuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın üzerinde çok uzun süredir hazırlandıkları bu belgeselde ayrıca Harry'nin "Çok korktum, geçmişin kendini tekrar etmesini istemedim. Kimse gerçekten yaşananları bilmiyor, biz biliyoruz" merak uyandırdı.
Meghan Markle'ın sık sık gözyaşlarına boğulduğu görülürken, ada basınında pek görüntünün sahte olduğuna dair haberler yer aldı.