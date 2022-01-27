Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla yıkılan Ece Erken suskunluğunu bozdu! Sosyal medyasını kapatan Ece geri döndü işte ilk paylaşım
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gün gece İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun sıkılan Mahmutyazıcıoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken'in annesine "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediği öğrenilirken ünlü isim akşamüstü sosyal medyasını kapattı. İlerleyen saatlerde Instagram hesabını tekrar açan Erken'den eşiyle ilgili ilk paylaşım geldi. İşte Ece Erken'in o paylaşımı...
27.01.2022 23:06
- Son Güncelleme: 28.01.2022 00:25
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberiyle yıkılan Ece Erken'e birçok ünlü isimden başsağlığı mesajı gelirken Bircan Bali, arkadaşının yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yakın arkadaşı Ece Erken'in annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu belirten Bali: "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş.