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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya'da hem Kurtlar Vadisi'nde izlediğimiz o isimle...

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya'da hem Kurtlar Vadisi'nde izlediğimiz o isimle...

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu. Özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında en çok ise "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" soruları aratıldı. Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda tol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...

27.01.2022 23:38 - Son Güncelleme: 27.01.2022 23:38
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

Ünlü oyuncu Devrim Yakut, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yakut'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda tol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte başta Devrim Yakut olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

EMİR BENDERLİOĞLU

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