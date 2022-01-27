Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya’da hem Kurtlar Vadisi’nde izlediğimiz o isimle...

Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda tol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte başta Devrim Yakut olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...