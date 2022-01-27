Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Duyan inanamadı hem Eşkıya'da hem Kurtlar Vadisi'nde izlediğimiz o isimle...
Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu. Özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında en çok ise "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" soruları aratıldı. Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda tol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...
27.01.2022 23:38
- Son Güncelleme: 27.01.2022 23:38
Ünlü oyuncu Devrim Yakut, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda tol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte başta Devrim Yakut olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...