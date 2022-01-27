Sibel Can’ın gözlerden uzak büyüttüğü yakışıklı oğluna bakın! Hem Hakan Ural hem Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı
Sibel Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü yakışıklı oğluna bakın! Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural, bugün yeni yaşını kutladı. Anne Sibel Can, baba Hakan Ural ve kardeşi Melisa Ural ise sosyal medya hesaplarında Engincan Ural'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Melisa Ural, kardeşiyle çocukluk fotoğraflarını yayınlamayı tercih ederken Sibel Can ile Hakan Ural, Engincan'ın son halini yayınladı. Sibel Can gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Engincan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Engincan için "Maşallah çok yakışıklı", "Babasının kopyası" gibi yorumlar yapıldı. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural...
27.01.2022 22:23
- Son Güncelleme: 27.01.2022 22:23
1988 yılında nikah masasına oturan ve 1999'da yollarını ayıran Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki evladı olmuştu.
Kardeşi Melisa Ural'ın aksine magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Engincan Ural, bugün 30ûncu yaş gününü kutladı.
Melisa Ural, kardeşiyle çocukluk fotoğraflarını yayınlamayı tercih ederken Sibel Can ile Hakan Ural, Engincan'ın son halini yayınladı.